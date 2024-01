Luca Argentero torna stasera in tv su Rai 1 con la seconda puntata di Doc - Nelle tue mani 3 | le anticipazioni dei due nuovi episodi

Per esempio, oggi so cosa è la bilirubina, ma se leggo gli esami del sangue non posso interpretarli". Poi rivela cosa c'è nel suo armadietto di ... (247.libero)

Ad esempio so cos'è la birilubina, ma se leggo gli esami del sangue non posso interpretarli' . L'appuntamento con la seconda puntata di Doc 3 è per ... (247.libero)

Va in onda questa sera giovedì 18 gennaio alle 21:30 su Rai1 la seconda puntata della terza stagione di DOC - Nelle tue mani , la fiction cone Matilde Gioli che racconta la storia del medico Andrea Fanti e dei colleghi dell'ospedale in cui esercita la sua professione. La serie, che ha appassionato nella prima e nella seconda ...'Doc - Nelle tue mani', la serie in cuiinterpreta il Dottor Fanti. Nel primo episodio in onda giovedì 18 gennaio alle 21.30 su Rai 1, Doc è alla ricerca di nuovi ricordi intuendo forse la strada da seguire, mentre Giulia ...Stasera torna con la seconda serata la nuova stagione della fiction di Rai 1 DOC nelle tue mani. Ne abbiamo parlato con una colonna della serie come Pierpaolo Spollon e una novità come Giacomo Giorgio ..."Doc - Nelle tue mani", la serie in cui Luca Argentero interpreta il Dottor Fanti, in onda alle 21.30 su Rai 1 ...