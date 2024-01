Lotta | Dalma Caneva a Nizza | “Gara di preparazione L’obiettivo è il pass olimpico ad aprile”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 18 gennaio 2024)– Tornano gli Azzurri dellaine lo faranno al prossimo Grand Prix de France Henri Deglane. Dal 19 al 21 gennaio l’Italia sarà presente conin, che sfiderà le avversarie nella prima giornata di apertura del Torneo. “Questa primala prendo come– ha detto, come riporta fijlkam.it – sto seguendo un percorso per centraread, la qualificazione olimpica. L’anno scorso ho gareggiato solamente nei 72 kg, quindi devo riabituarmi anche alla categoria olimpica dei 68 kg”. La squadra femminile diintanto è in raduno a Budapest, per lain vista dei prossimi impegni internazionali. Come ...