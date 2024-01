Lorenzo Sonego lotta con Alcaraz | “Margini su rovescio e risposta Se faccio partita pari con qualche difficoltà…”

(Di giovedì 18 gennaio 2024)ha tenuto sulle spine Carlosal secondo turno degli Australian Open 2024. Il piemontese ha messo seriamente in difficoltà il numero 2 al mondo, vincendo il secondo set e trascinandolo al tie-break nel quarto parziale. Nel momento cruciale, però, il fuoriclasse spagnolo è riuscito a fare la differenza e a imporsi con il punteggio di 6-4, 6-7(3), 6-3, 7-6(3), qualificandosi così al terzo turno dove incrocerà il promettente cinese Shang. L’azzurro è uscito a testa altissima dal campo, dopo più di tre ore di autentica battaglia sportiva sul cemento di Melbourne.ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “Sono contento della mia prestazione sicuramente. Si è alzato molto il livello dal primo set in poi, tutti e due abbiamo fatto fatica a trovare il ...

Lorenzo Sonego e Carlos Alcaraz scenderanno in campo alla Rod Laver Arena dopo la conclusione del match tra Swiatek e Collins, e comunque non prima ... (infobetting)

