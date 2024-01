Lookman e la Nigeria sorridono | Costa d’Avorio battuta 1-0 | qualificazione ad un passo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Primo sorriso in Coppa d’Africa per Ademolache, in campo con la maglia della, ha colto il primo successo nel torneo piegando 1-0 i padroni di casa della. L’attaccante di proprietà dell’Atalanta è rimasto in campo per 79 minuti, inscenando una prova senza grossi sussulti, ma che l’ha comunque visto galleggkki sulla linea della sufficienza. Il match si è risolto ad inizio ripresa quando Victor Osimhen si è procurato un calcio di rigore – concesso dopo on field review al VAR – trasformato di potenza da Troost-Ekong, difensore del PAOK con trascorsi in Serie A con la maglia dell’Udinese. Grazie a questa vittoria, labalza in testa al proprio girone a braccetto con la Guinea Equatoriale, a quota 4 punti, che nell’altro match del raggruppamento ha piegato 4-2 la ...