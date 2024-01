Lombardia | Lucente a Cremona | ' entro 2025 prevista sostituzione intera flotta tpl'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - L'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione, Franco, ha incontrato questa mattina gli amministratori locali e i rappresentanti istituzionali del territorio cremonese per fare il punto sul sistema trasportistico locale. Al tavolo istituzionale, ospitato dal sindaco diGianluca Galimberti, era presente anche Rfi, con il direttore operativo territoriale infrastrutture Sergio Stassi. Focus, nello specifico, sulle linee ferroviarie-Treviglio e Milano-Treviglio-, che hanno registrato negli ultimi mesi una serie di criticità dovute in parte al sistema infrastrutturale, in parte al materiale rotabile. "Stiamo lavorando - ha detto- per immettere sulle tratte i nuovi treni Donizetti. ...