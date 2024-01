Lo sviluppo tecnologico sia etico Collaborazione Università Pontificia Antoniana con Anorc

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma – Arricchire le rispettive conoscenze e favorire il progresso scientifico, culturale,e sociale. È questo l’obiettivo dell’accordo di cooperazione siglato da(Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali) e laAntonianum. La firma dellaè stata siglata a Roma, in occasione della festa dell’e del Gran Cancelliere, da Agustín Hernßndez Vidales, Rettore Magnifico, dal professore Donato Limone e dall’avvocato Andrea Lisi, in rappresentanza diMercato eProfessioni. “È un accordo che guarda lontano- ha dichiarato Lisi- però è ancorato alla tradizione. Perché è proprio quest’ultima che viene messa costantemente a dura prova quando guardiamo ...

...ultimi cinque anni Addetto allocommerciale Al primo posto ecco l' Addetto allo... I settori più rappresentati per questo profilo sono quello, informatico (Internet) ma ...La passione per i viaggi e il buon cibo È solo uno dei primi passi verso un progresso... Il 2024 sarà un anno che vedrà unomondiale di queste tecnologie e a nostro parere l'Italia ...“Il format Smart ci consente di portare i servizi e l’assortimento tecnologico MediaWorld anche in contesti ... occupazione e che dimostra in maniera tangibile il progressivo sviluppo che vede ...Il modo di fare turismo – da fruitore ma anche da operatore pubblico e privato – compie un passo avanti sulla strada del progresso digitale e della valorizzazione sistemica di […] ...