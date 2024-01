Lo strano caso della mano di Trump

...gemelline scrivono a Pasolini dandogli anche indicazioni per la conversazione telefonica nel... Un raccontoche potrebbe divenire documento dell'eterna malignità. Ne parli con il suo ...Zero dettagli, poi, sulla natura di questi contratti: sono stabili o precari A tempo pieno o part time In ogni, non èche 11mila abbiano trovato lavoro, perché questa platea anche con ...L’assenza di Juve e Milan dalla strana Supercoppa italiana a Riad delude anche gli ... bensì con un “mini-torneo” composto da due semifinali e una finale (in caso di parità niente supplementari, ma ...A Fanpage.it con David Parenzo per un bilancio sui primi quattro mesi a L’Aria che Tira e per parlare d’attualità e politica: dal caso ...