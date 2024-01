Lo stile reale è da sempre una fonte di ispirazione enorme per la moda e per gli stilisti Ed è tornato in passerella per restare?

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Una delle sfilate più apprezzate di questa ultima edizione di MilanoUomo è stata quella di Fendi. Sebbene Silvia Venturini Fendi non abbia platealmente dichiarato un talento o una personalità specifica comedella collezione, ha ammesso che la Principessa Anna è stata una figura piuttosto ispiratrice. «Penso che sia divina», così ha dichiarato in backstage. «È una donna sicura di sé, la cui eleganza è dignitosa e senza fronzoli». Così, nel bel mezzo del dibattito sul perché sia un evidente segno dei tempi che il lavoro deglidimaschile siapiù influenzato da figure femminili, riaffiora un altro tema, tanto caro agli anglosassoni: le sfilate ispirate ai ...

Loelegante dei Solisti Aquilani sarà protagonista, domenica 21 gennaio , alle ore 18:00 ,... Giuliano Carmignola è stato insignito del titolo di Accademico dellaAccademia Filarmonica ...Modifica le tue foto professionalmente con Edit Suggestion, ottieni traduzioni in tempocon ... Prenota ora e immergiti in un mondo di innovazione, prestazioni avanzate edistintivo. Rendi ...Kate Middleton sotto minaccia a causa delle principesse di Danimarca: è iniziata una guerra spietata tra loro.La principessa lo scorso anno ha sfoggiato il suo outfit più caro per assistere all'incoronazione di re Carlo III: oltre 35 mila euro per il look di Alexander McQueen, con il copricapo preziosissimo r ...