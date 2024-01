“Lo hanno chiesto a papa Francesco” Chiara Ferragni e Fedez | l’indiscrezione bomba sul Vaticano

(Di giovedì 18 gennaio 2024)e il nuovo clamoroso capitolo del pandoro-gate. Come molti sanno l’influencer è indagata per truffa aggravata in merito all’iniziativa commerciale sui pandori. L’Antitrust le ha comminato una sanzione di un milione di euro per la vicenda della beneficenza collegata alla vendita del pandoro Balocco ‘griffato’. Anche altre iniziative sono finite sotto la lente d’ingrandimento dei pm. Si parla, ad esempio, delle uova di Pasqua, ma anche della bambola limited edition della Trudi. Oltre ad aver perso alcuni contratti con famosi sponsor,ha perso diverse migliaia di follower. Poi si è scoperto che praticamente la metà dei seguaci sono fake o profili inattivi. E ci sarebbe stata anche una lite conper i post contro Myrta Merlino. Insomma, un ...

Il Napoli è in ritiro per preparare il match contro la Salernitana. I giocatori hanno chiesto al presidente qualche ora per poter tornare a casa con ... (ilnapolista)

400 denunce contro ignoti in un anno "I comuni cidi avere la possibilità di intervenire " ha spiegato Schuler - soprattutto in città abbiamo avuto problemi con le deiezioni: solo a ...... il mio impegno e la mia lealtà nei confronti del club nonmai vacillato . Dall'istante in ... " Vorrei anzitutto mettere in chiaro che non ho mai néné contemplato di lasciare questo ...Vorrei anzitutto mettere in chiaro che non ho mai né chiesto né contemplato di lasciare questo grande ... e le insinuazioni secondo cui avrei dettato io il piano di recupero sono false. Avendo escluso ...Chris Smalling rompe il silenzio e lo fa quando in panchina c’è Daniele De Rossi. Mai una spiegazione sul suo infortunio da inizio campionato, nonostante Mourinho avesse a ...