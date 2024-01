Lizzie McGuire | svelati i dettagli del reboot cancellato che avrebbero messo in imbarazz Disney

Lo sceneggiatore di, Jonathan Hurwitz, ha svelato i dettagli del reboot cancellato e le storie di cui si sarebbe occupato. Storie che avrebbero messo in imbarazzo Disney , a quanto pare. In un video di ...Sono passati tre anni da quando Disney+ ha deciso di cancellare il revival di: secondo Hillary Duff la Disney avrebbe avuto paura di affrontare certi temi che sarebbero stati presenti nel revival sulla vita più adulta dei personaggi. Lo sceneggiatore Jonathan ...Lo sceneggiatore di Lizzie McGuire, Jonathan Hurwitz, ha svelato i dettagli del reboot cancellato e le storie di cui si sarebbe occupato. Storie che avrebbero messo in imbarazzo Disney, a quanto pare.A writer on the now-cancelled reboot of 'Lizzie McGuire' has shared new details of the show that Disney was "not comfortable with".