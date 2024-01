Livorno | 6 cani rinchiusi senza acqua nè cibo da un cacciatore Salvati | ora cercano famiglia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Vittime innocenti, pelle e ossa, gravemente deperiti e reclusi dentro dei piccoli box. Seidetenuti in un terreno di proprietà di unsono statioggi, 18 gennaio 2024 grazie all' intervento congiunto delle guardie zoofile e dei volontari dell'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) L'articolo proviene da Firenze Post.

Come era già noto da tempo, nonostante la vittoria in casa del Follonica Gavorrano la gara degli Ottavi di Finale di Coppa Italia Serie D, il ... (sportface)

Animali maltrattati a, tutti i, 3 maschi e 3 femmine, sono risultati purtroppo affetti da leishmaniosi Incontenibile la loro felicità al momento della liberazione. Hanno compreso che ...Deperiti dentro dei piccoli box, seiin un terreno di proprietà di un cacciatore sono stati salvati, come si legge in un comunicato stampa del ...Vittime innocenti, pelle e ossa, gravemente deperiti e reclusi dentro dei piccoli box. Sei cani detenuti in un terreno di proprietà di un cacciatore a Livorno sono stati salvati oggi, 18 gennaio 2024 ...Salvati a Livorno 6 cani in condizioni terrificanti. Erano denutriti e detenuti in box angusti e sudici, tra le loro deiezioni ...