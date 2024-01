LIVE Zeppieri-Norrie | Australian Open 2024 in DIRETTA | si parte con il day 5! Azzurro per l’impresa contro il ‘cagnaccio’ britannico

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 2.00) 00.45 Ci siamo amici di OA Sport, quinta giornata degli AOche si apre con un match importante per l’Italia e per Giulio. Il romano vuole continuare a sognare in questo torneo, dopo essersi brillantemente qualificato e aver sconfitto in 4 set Dusan Lajovic al 1° turno oggi prova a battere ilCam. Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 2° turno deglitra Giulioe Cameron. Grande occasione per il tennista romano, ...