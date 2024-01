LIVE Zeppieri-Norrie 6-3 | 7-6 | 2-6 | 4-6 | 4-6 | Australian Open 2024 in DIRETTA | completa la rimonta il britannico | onore al giovane romano

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ALCARAZ 06.42 Una vera maratona, non tanto in termini di durata (3h36? per giocare 5 set) quanto in termini di tempo. Un match che è iniziato alle 01.00 e che ha visto ben 3 interruzioni per pioggia, di cui l’ultima di un ora. 06.40b.3-6, 6-7(4), 6-2, 6-4, 6-4! Con l’ennesima prima vincente, chiude il. 40-15 Prima vincente. 30-15 Dritto in rete, senza gambe di. 15-15 Errore di tensione di rovescio per. 15-0 Prima vincente. 5-4 Che beffa. Un dritto a chiudere in rete. Dopo aver preso l’incrocio delle righe con il rovescio precedente. 30-40 Resta vivo, attacca lungolinea di rovescio e costringe il ...