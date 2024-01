LIVE Zeppieri-Norrie 6-3 | 7-6 | 2-6 | 3-4 | Australian Open 2024 in DIRETTA | prosegue la rimonta del britannico | ha break di vantaggio nel 4° set

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ALCARAZ 0-15 Torna a fare molto male col dritto Giulio!!! Tra circa un minuto, andrà a caccia del contro-. Quale momento migliore per provarci di una pausa da 5 minuti? È invece il flessore. Pare sia l’adduttore/inguine il problema, una contrattura probabilmente. Fisioterapista chiamato stavolta dall’azzurro, che pare avere dei problemi alla coscia destra. 4-3 Stavolta esce il dritto difensivo di! Ottimo game per l’azzurro. A-40 Prima vincente. 40-40 Risposta di dritto all’incrocio di. 40-30 Bene col rovescio lungolinea dopo il servizio Giulio! 30-30 Prima vincente! 15-30 Resta in campo il dritto lungolinea di. 0-30 Doppio fallo ...