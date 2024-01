LIVE Zeppieri-Norrie 6-3 | 7-6 | 2-3 | Australian Open 2024 in DIRETTA | si riprende! Britannico al servizio in un game molto delicato

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ALCARAZ 15-15 Sbaglia un rovescio in uscita dalil, attenzione! Alsul 3-2, 15-0. Palleggio di riscaldamento abbreviato (3?) che sta per concludersi. 03.28 Campo quasi compltetamente asciugato. Si riprende a breve! 03.15 Interruzione che non dispiace all’azzurro, che ha perso ilnel 1° gioco del terzo parziale. Ricordiamo cheha anche qualche problemino al polpaccio, che partire da fermo nuovamente non aiuterà. 03.13 Giocatori che stavolta sono rientrati negli spogliatoi. Campo notevolmente bagnato. 03.10 Partita ancora sospesa, giocatori che per ora restano in campo. Vedremo se si riprenderà subito o ...