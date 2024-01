LIVE Zeppieri-Norrie 2-0 | Australian Open 2024 in DIRETTA | inizio con break per l’azzurro!

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 2.00) 40-15 Altra seconda lavorata, altro errore di dritto di. 30-15 Servizio e dritto! 15-15 Gran seconda di, sbaglia di dritto il britannico. 0-15 Prende bene il campo col dritto. 2-0 Doppio fallo (1°)! 40-A Risposta sulla riga di rovescio, altra pallata di dritto a chiudere! 40-40 Servizio e dritto del britannico. 40-A Errore gratuito didi dritto, a naso non l’ultimo della partita! 40-40 Scoppia la palla di dritto inside out! 40-30 Entra di dritto bene ma sbaglia in rete di rovescio l’azzurro. 30-30 Stecca il dritto dopo una risposta fantastica lungolinea, peccato! 15-30 Tre ...