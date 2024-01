LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 34-40 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | francesi a +6 nel terzo quarto

(Di giovedì 18 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37-48 Lighty riporta l’in doppia cifra di vantaggio. 37-46 Penetrazione di Lee. 37-44 CORDINIER DA TRE! 4’07” da giocare nel, 3-2 i falli. 34-44 Scott porta l’a +10, time out. 34-42 Penetrazione di Lee. 34-40 Fall si appoggia al vetro. 34-38 TRIPLA di Hackett, 5’56” da giocare nel. 31-38 Un libero di Fall. 31-37 Penetrazione di Hackett che si appoggia al vetro. 29-37 Piazzato di Luwawu-Cabarrot. 29-35 1/2 Fall. 29-34 Luwawu-Cabarrot segna con l’ausilio del tabellone. 29-32 Mickey riporta laa -3. 21.29 Inizia il secondo tempo. 21.14 Grazie ad un parziale di 22-8 nel secondol’di ...

1 Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne , sfida valida per la 22^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Partita importante e ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-30 HACKETT! Canestro con fallo dell’ex Siena e Milano che prova a scuotere la Virtus , potenziale gioco ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.14 Grazie ad un parziale di 22-8 nel secondo quarto l’ASVEL di coach Poupet va al riposo avanti di 5 ... (oasport)

1 Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne , sfida valida per la 22^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Partita importante e ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.29 inizia il secondo tempo . 21.14 Grazie ad un parziale di 22-8 nel secondo quarto l’ASVEL di coach ... (oasport)

1 Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne , sfida valida per la 22^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Partita importante e ... (sportface)

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE D 14.30 Chieti - Atletico Ascoli ... Agata - Akragas 14:30 San Luca - Igea14:30 Siracusa - Sancataldese 14:30 USD Ragusa - Vibonese 14:...La Sancataldese è a 21 punti, non vincono dal 10 dicembre dove hanno espugnato il campo dell'Igeacon un secco 0 " 2. Dopo una scia negativa di risultati, l'ultima partita pareggiano contro il ...Fall trova il 2+1 (non realizzato) dopo il rimbalzo offensivo: 19-14. Belinelli dall'angolo sblocca la Virtus al con 7'40''. Fall schiaccia facile il -6. Lee segna il 22-19 che costringe al timeout la ...La Virtus Bologna di coach Luca Banchi ha affrontato due trasferte difficili durante il doppio turno della settimana passata, subendo sconfitte contro il Maccabi Tel Aviv (95-78) e ...