LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 24-19 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | i francesi tornano a contatto nel secondo quarto

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-30 HACKETT! Canestro con fallo dell’ex Siena e Milano che prova a scuotere la, potenziale gioco da tre. 24-30 Fall allunga il parziale ospite. 24-28 Penetrazione di Lee che serve a Dunston il pallone del +4, massimo vantaggio francese. 24-26 Thomas porta avanti l’per la prima volta in partita, 2’14” da giocare nel primo tempo. 24-24 Penetrazione di Fall che riporta il punteggio in parità, time out. 24-22 Ndiaye da tre. 24-19 palleggio, arresto e tiro di Hackett. 22-19 Tripla di Lee che riporta l’ad un solo possesso di svantaggio, time out Banchi. 22-16 Schiacciata comoda di Fall che riceve nel pitturato. 22-14 TRIPLA DI BELINELLI DALL’ANGOLO! Non entra il libero aggiuntivo. 19-14 Canestro con fallo subìto da ...