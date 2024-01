LIVE supercoppa italiana Napoli-Fiorentina | 1-0 I VIOLA SBAGLIANO UN RIGORE REGALATO

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 18 gennaio 2024), Tutto sulla Final Four della2023 che parte questa sera in Arabia Saudita. PRIMO TEMPO 44’Sbagliato Nanitamo Jonathan Ikoné 43’CALCIO DIPER LA! Ikoné punta in area Mario Rui e finisce a terra. La Penna indica il dischetto. GOLSIMEONE1-0! Rete di Simeone. Grande ripartenza delcon Juan Jesus che inventa un pallone delizioso per Simeone, l’argentino entra in area e colpisce in diagonale. 16? Partita ancora bloccata, squadre che giocano maggiormente a metà campo ma non riescono a concludere a rete. 11? Prova a coordinarsi Biraghi dal limite, ...