LIVE supercoppa italiana Napoli-Fiorentina | 0-0

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 18 gennaio 2024), Tutto sulla Final Four della2023 che parte questa sera in Arabia Saudita. PRIMO TEMPO 1? FISCHIO D’INIZIO DI. Arbitra La Penna. Squadre in campo, tutto pronto perLa2023 segnerà una prima volta storica per la competizione. Per la prima volta, infatti, il trofeo verrà assegnato tramite un format di Final Four che vedrà sfidarsi le migliori 4 squadre della scorsa stagione: i campioni d’Italia del, i vincitori della Coppa Italia dell’Inter, la seconda classificata in Serie A Lazio e la finalista di Coppa Italia. Il ...