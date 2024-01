LIVE Sonego-Alcaraz 4-6 | 7-6 | 3-6 | 4-3 Australian Open 2024 in DIRETTA | grande equilibrio nel quarto set

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ZEPPIERI-NORRIE DALL’1.00 4-3 Gioco: prima ad uscire vincente per l’azzurro. 40-30 Termina in rete l’accelerazione con il rovescio lungolinea di, che aveva provato a pescare la porzione di campo lascia sguarnita da. 30-30è lento in uscita dal movimento del servizio, arrivando in ritardo sulla risposta, steccata, dell’avversario. 30-15 Servizio al centro vincente per l’italiano.aveva provato ad anticipare la risposta. 15-15 Aceee!! Punto diretto con la prima provvidenziale per. 0-15piazza una risposta tra le stringhe delle scarpe dell’avversario. 3-3 Gioco ...