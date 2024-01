LIVE Sonego-Alcaraz 4-6 | 3-3 Australian Open 2024 in DIRETTA | grande equilibrio nel secondo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ZEPPIERI-NORRIE DALL’1.00 15-0 Prima ad uscire vincente per il piemontese. 3-3 Gioco: slice ad uscire e smorzata vincente. 40-15 Tentativo di serve and volley perdisinnescato dalla risposta bassa di rovescio giocata da. 40-0 Il rovescio centrale dell’azzurro si stampa sul nastro. 30-0 Termina di poco lunga la risposta di rovescio dell’italiano. 15-0va fuori giri con il rovescio, che termina abbondantemente oltre la linea di fondo campo. 3-2 Gioco: favolosa demi-volee giocata dall’azzurro, su un passante basso. A-40 Servizio in slice vincente per il piemontese. 40-40 Risposta profondissima dicon il rovescio. ...