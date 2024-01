LIVE Sonego-Alcaraz 4-5 | Australian Open 2024 in DIRETTA | lo spagnolo serve per vincere il primo set

(Di giovedì 18 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ZEPPIERI-NORRIE DALL’1.00 30-15 Rimane corto l’attacco di dritto del piemontese, che si offre al passante dello. 15-15 CHE PUNTO!!attacca benissimo con il dritto inside-in, ma è ricacciato indietro dal lob, sulla riga, di. L’azzurro non si lascia intimidire e torna all’attacco, chiudendo con un favoloso strettino di rovescio. 15-0 Ace, il quarto della partita per lo. Dopo il cambio di campo Carlosservirà perilset. Fino a questo momento loha vinto il 63% dei punti con la prima di servizio, entrata il 70% delle volte, ed il 100% con la seconda. 4-5 Gioco ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEPPIERI-NORRIE DALL’1.00 2-1 Gioco Sonego: vola via il dritto di Alcaraz. A-40 Punto ... (oasport)

TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIe Alcaraz scenderanno in campo ... Disponibile anche unastreaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite ...TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIed Evans scenderanno in campo oggi, ... Disponibile anche unastreaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite ...Nel primo turno Lorenzo SONEGO ha battuto in rimonta il britannico Daniel EVANS con lo score di 4-6 7-6 6-2 7-6. Nel primo turno Carlos ALCARAZ, testa di serie numero 2 del torneo,ha battuto il ...Seguite con noi la diretta della quinta giornata dell'Australian Open 2024. In campo Zeppieri-Norrie, Sonego-Alcaraz, Swiatek-Collins, Cocciaretto-Navarro, Paolini-Maria, Trevisan-Dodin ...