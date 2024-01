LIVE Sonego-Alcaraz 0-0 | Australian Open 2024 in DIRETTA | iniziata la partita | l’azzurro a caccia dell’impresa

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ZEPPIERI-NORRIE DALL’1.00 30-15 Rimane lunga la smorzata di, che si consegna al passante dell’avversario. 30-0 Ace!! Servizio ad uscire imprendibile. 15-0 Si stampa in rete la risposta dello spagnolo. Al servizio LorenzoPRIMO SET 05.52 Terminati i 5 minuti di warm up. Tutto pronto all’inizio dellatra Lorenzoe Carlos. 05.50 Ricordiamo il format del match: l’incontro si disputerà al meglio dei 5 set. In caso di 6-6 nel quinto e decisivo parziale si giocherà un supertie-break a 10 punti. 05.49 Carlosha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere 05.48 È il secondo confronto ufficiale tra i due giocatori. ...