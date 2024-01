LIVE – Sarri e Immobile in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lazio

(Di giovedì 18 gennaio 2024)sarà protagonista delladidi. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 9.30. Con lui ci sarà anche. Premi F5 o aggiorna l’app e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto). PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP 9.15 Un quarto d’ora all’inizio delladi Maurizio. Il tecnico presenterà, partita in programma domani alle 20 ora italiana all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad e valida per le semifinali di Supercoppa Italiana. Con lui ci sarà ...

ROMA - Una vittoria in rimonta per chiudere bene l'anno e restare in scia della zona Champions. La Lazio batte 3 - 1 all'Olimpico il Frosinone con i ... (247.libero)

... il Birmingham e la Nazionale Under 16 oltre a un'esperienza come vice di Maurizioal Chelsea ... Per questo la redazione di Sardegnaha incluso Gianfranco Zola fra i candidati alla vittoria ...Lazio concretamente al lavoro per dare un'alternativa a centrocampo a Maurizio. L'obiettivo è Alexsander, mediano classe 2003 del Fluminense , con il quale ha vinto la Copa ...NEWS DI OGGI...L’occasione può essere utile per parlare con Sarri e con i giocatori, in ballo ci sono rinnovi futuri e impellenti. Alla Lazio chiede la qualificazione bis in Champions, è l’obiettivo principale. Ma ...Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea.