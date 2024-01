LIVE Napoli-Fiorentina 1-0 | Simeone con il gol dell'ex!

LIVE supercoppa italiana Napoli-Fiorentina , Tutto sulla Final Four della supercoppa 2023 che parte questa sera in Arabia Saudita. PRIMO TEMPO GOL ... (napolipiu)

All'Al - Awaal Stadium, il match valido per la semifinale di Supercoppa trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al - Awaal Stadium,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la semifinale di ...13' - Sforbiciata di Simeone ma il giocatore non la esegue bene e il pallone esce nonostante il Napoli voglia l'angolo. I pericoli arrivano sempre dalla destra azzurra 10' - Sulla ripartenza pallone ...19' - Uscita dal basso perfetta del Napoli, che grazie al lavoro spalle alla porta di Simeone rompe la prima linea di pressione e libera una prateria per Lobotka. Lo slovacco poi verticalizza per ...