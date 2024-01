LIVE Napoli-Fiorentina 1-0 | Ikoné sbaglia un rigore | Nzola pericoloso Entra Zielinski

2024-01-18 22:20:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Comincia la Final Four di Supercoppa Italiana a Riyad: ... (justcalcio)

All'Al - Awaal Stadium, il match valido per la semifinale di Supercoppa trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al - Awaal Stadium,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la semifinale di Supercoppa. PRIMO TEMPO Azzurri avanti nella prima frazione grazie ad un grandissimo gol di ......- NUOVA DATA 22 GIUGNO -- STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - SOLD OUT 23 GIUGNO -- ...NUOVA DATA 5 LUGLIO - LUCCA - LUCCA SUMMER FESTIVAL - NUOVA DATA 6 LUGLIO - MILANO - FIERA MILANO-...70' - Adesso la Fiorentina amministra, Napoli un po' schiacciato. Mazzarri prepara un paio di mosse dalla panchina. 68' - Terzo cambio nella Fiorentina: entra Parisi al posto dell' ammonito Biraghi.Non è un debutto da ricordare, almeno per quanto riguarda il pubblico, quello di Napoli Fiorentina in Arabia in occasione della prima semifinale di Supercoppa Italiana. Sui social è diventata virale ...