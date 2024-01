LIVE Napoli-Fiorentina 0-0

LIVE supercoppa italiana Napoli-Fiorentina , Tutto sulla Final Four della supercoppa 2023 che parte questa sera in Arabia Saudita. La supercoppa ... (napolipiu)

LIVE supercoppa italiana Napoli-Fiorentina , Tutto sulla Final Four della supercoppa 2023 che parte questa sera in Arabia Saudita. PRIMO TEMPO 1? ... (napolipiu)

...del, che ha ceduto Zanoli alla Salernitana. Per i granata movimenti anche a centrocampo: arriva Basic dalla Lazio, mentre Bohinen è stato ceduto al Genoa CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI...Le emozionanti sfide saranno disponibili anche instreaming su Mediaset Infinity e ... Il, campione d'Italia, si scontrerà con la Fiorentina, finalista della scorsa Coppa Italia, mentre l'...2' - Brekalo sbaglia l'appoggio per Biraghi, Lobotka ne approfitta e lancia Politano. L'esterno del Napoli guadagna corner. 20.00 - INIZIA IL MATCH! 19.55 - Squadre in campo. 19.48 - C'è un cambio ...Alle 20 fischio d'inizio per la semifinale della Supercoppa tra Napoli e Fiorentina. Firenzeviola vi offre la diretta testuale a cura di Luciana Magistrato, mentre su Radio Firenzeviola ...