LIVE – Milano-Zawiercie 2-2 | ritorno playoff Cev Cup maschile 2024 volley in DIRETTA

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Latestualedi Allianz-Aluron CMC Warta, partita dideidella Cev Cup2023/di. Gli uomini di Roberto Piazza, dopo aver perso l’andata in tre set, vanno a caccia dell’impresa davanti al proprio pubblico: serve un successo per 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set e continuare a sognare. La compagine polacca, d’altro canto, ha bisogno di due set per assicurarsi il passaggio del turno. Si preannuncia grande spettacolo: chi accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 18 gennaio all’Allianz Cloud di, in Italia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella ...

