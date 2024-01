LIVE – Inter-Lazio | Inzaghi in conferenza stampa DIRETTA

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L‘, dopo un percorso praticamente perfetto in campionato, si prepara a disputare una nuova sfida contro lanel match valevole per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2024. La compagine nerazzurra vuole provare a portare a casa il primo trofeo della sua stagione in terra saudita. Nella giornata odierna di giovedì 18 gennaio il tecnico nerazzurro Simoneparlerà nella classicadi vigilia. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAPER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 2.00) 02.50 Non ci saranno problemi per Lorenzo Sonego, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 2.00) 03.15 Interruzione che non dispiace all’azzurro, ... (oasport)

... due club bussano dalla Premier League La Juventus ha risposto presente contro il Sassuolo, con un secco 3 - 0 che suona come segnale chiaro dopo il 5 - 1 dell'sul Monza....prestito di Salcedo dall'. Anche il Bari compra in A: dopo Lulic dal Frosinone, c'è Kallon dal Verona. La Cremonese ha ufficializzato Falletti dalla Ternana CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI...Die italienische Supercup 2024, die die erste Trophäe der Saison ausspielt, steht kurz bevor. Am Donnerstag wird Napoli gegen Fiorentina antreten. Am Freitag findet das andere Halbfinale statt, ...Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch c ...