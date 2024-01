LIVE – Individuale maschile Anterselva 2024 biathlon | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ile latestuale dell’di, appuntamento valevole per la sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo di. Sulle nevi tricolori si gareggia sulla distanza ridotta dei 15 km. La prova, nonostante si disputi nella forma accorciata rispetto alla lunghezza tradizionale (20 km), è valida ai fini sia della classifica generale sia di quella di specialità. Per l’Italia il grande atteso è Tommaso Giacomel, reduce dal secondo posto nella sprint di Ruhpolding. Insieme a lui anche altri quattro azzurri: Didier Bionaz, Lukas Hofer, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. I grandi favoriti sono i fratelli norvegesi Johannes Thingnes e Tarjei Boe, seguiti dai connazionali Johannes Dale-Skjevdal, Vetle Sjaastad Christiansen, Endre ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’ Individuale FEMMINILE DI Biathlon DALLE 11.20 16:11 A chiudere la top-10 troviamo in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Nella giornata di ieri è andata in scena la prova a squadre. A vincere è stata la Gran Bretagna, ... (oasport)

SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV START LIST E PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE L'maschile di Anterselva 2024 è in programma ...Ciascun buono di spesa èe nominativo e può essere speso esclusivamente dal titolare ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ...OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della short individual maschile, sulla distanza dei 15 km, in programma ad Anterselva, gara di apertura della sesta tappa di Coppa del Mondo maschile 2023-2024 in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 17.25 Si chiudono gli Europei di ciclismo su pista di Apeldoorn, e di conseguenza anche la nostra DIRETTA LIV ...