LIVE Egitto-Ghana 0-1 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | Kudus sblocca la partita!

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.52 Partita estremamente lenta che sviene risvegliata prima dall’infortunio di Salah e poi dalla bordata didalla distanza che porta in vantaggio il. A tra poco per la ripresa! 50? Finisce il primo tempo,0-1. 49? Goooooooooooooooooool,, sinistro spaventoso dalla distanza che si spegne in porta,1-0. 47? Fuori Salah, dentro Fathi nell’. 45? Infortunio per Salah, problema muscolare. 43? Ashour compie il primo tiro in porta della partita, para tranquillamente il portiere ghanese. 41? Fallo su Salah, riparte l’. 39? Punizione di Salah respinta dalla difesa ghanese. 37? Giallo Salis, steso Marmoush sulla ...