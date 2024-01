LIVE Egitto-Ghana 0-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | occasione per Kudus!

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9?che prova in ripartenza a fare male al. 7? Possesso palla continuo del. 5? Grande aggressività delche soffre. 3? Sinistro di Kudus dalla distanza che impegna El Shenawy. 1? Inizia la partita! 20.55 Inni nazionali in corso. 20.50 Ingresso in campo dei giocatori delle due nazionali. 20.45 Il recupero di Kudus è la notizia più grande per il, come la partenza da titolare di Williams. 20.40 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): El Shenawy; Kamal, Hegazy, AbdelMoniem, Hamdy; Fathy, El Neny; Salah, Marmoush, Ashour; Mohamed. CT: Vitoria.(4-3-3): Ofori; Odoi, Djiku, Salisu, Mensah; Ashimeru, Salis; Kudus; Semenyo, ...