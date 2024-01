LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Loeb si ferma e Sainz vede il successo finale! Branch vince tra le moto | Giroud tra i quad

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:01arriva per primo al traguardo con 6:13:57. La vittoria però non influisce nella classifica generale. Andujar è infatti secondo con il risicato GAP di +0.37 14:00CAMION – Arriva il tempo di Berghmans che è ancora primo, anche se Macik sta recuperando. Il ceco ha ridotto il gap ed ora viaggia a +35.39 Huzink è in testa al rilevamento KP 43. L’olandese viaggia in 26:33. Macik è secondo a +0.25 14.00 Lo stage è stato vinto dal francese Guerlain Chicherit (Overdrive Racing) con il tempo complessivo di 4 ore e 43 minuti con 5:32 di vantaggio sul belga Guillaum De Mevius (Overdrive Racing). Terza posizione per Carlos(Audi Sport) a 5:35, quarta per lo sse Mattias Ekstrom (Team Audi) a 9:46. Quinto il ...