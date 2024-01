LIVE Cobolli-De Minaur | Australian Open 2024 in DIRETTA | si giocherà ad un orario accettabile!

Disponibile anche unastreaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento) , Sky Go e DAZN . In alternativa, anche Sportface.it seguirà il terzo impegno di Flaviosul veloce ...Ha iniziato Flaviosul Campo 6, il tennista romano proveniente dalle qualificazioni è ... SEGUI IL NOSTRODEDICATO 01:40 - Aggiornamento da Melbourne I match all'esterno non inizieranno ...L'altoatesino sfida l'argentino per proseguire il suo cammino nel primo Slam della stagione. In campo anche Cobolli contro De Minaur per un posto agli ottavi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno degli Australian Open 2024 tra Flavio Cobolli e l'australiano Alex De Minaur. Cont ...