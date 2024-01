LIVE Cobolli-De Minaur | Australian Open 2024 in DIRETTA | nulla da perdere contro il n 10 del mondo

Disponibile anche unastreaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento) , Sky Go e DAZN . In alternativa, anche Sportface.it seguirà il terzo impegno di Flaviosul veloce ...Ha iniziato Flaviosul Campo 6, il tennista romano proveniente dalle qualificazioni è ... SEGUI IL NOSTRODEDICATO 01:40 - Aggiornamento da Melbourne I match all'esterno non inizieranno ...A 36 anni ha superato il primo turno a Tenerife: "Ho chiesto delle wild card per alcuni tornei ATP, spero che me le diano" ...A 36 anni ha superato il primo turno a Tenerife: "Ho chiesto delle wild card per alcuni tornei ATP, spero che me le diano" ...