L’Inter d’Arabia col peso del pronostico | 2 dati lo confermano ? CdS

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Oggi parte la Supercoppa in Arabia., ritenuta la chiara favorita, ha tutto ildelcontro le rivali Lazio, Napoli e Fiorentina. NUMERI ? Il grande cammino in Serie A consente aldi arrivare in Arabia Saudita come netta e chiara favorita per la vittoria finale della Supercoppa. Ma ovviamente è sempre il campo l’ultimo giudice. Ma i numeri sono tutti dalla parte dei nerazzurri. La classifica di Serie A parla chiaro:ha totalizzato ben 51 punti sui 60 a disposizione in questa prima parte di stagione e le distanze da Lazio, Napoli e Fiorentina sono siderali. Dalla diretta avversaria Lazio in semifinale,dista 18 lunghezze, dalla Fiorentina 17 e dal Napoli campione in carica addirittura 20. Non solo la classifica, ma a confermare lo status ...