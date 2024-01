Linea Verde Life | grossolano errore nel montaggio

Lo scorso 13 gennaio, su Rai Uno è andato in onda Linea Verde Life , il programma che racconta l’Italia in nome della sostenibilità e del rispetto ... (ilfattoquotidiano)

Ieri sera è andata in scena la presentazione dellavotata all'AI, con numerosissime ... nera, violetta e giallo del titanio con alcune sfumature esclusive alternative tipo, arancio e blu ...Anziché in piazza dei Cinquecento, quindi, si potrà utilizzare la910 alle fermate di viale ... Verranno sistemate le aree superficiali a, integrate con funzioni di servizio e per la ...La tavola rotonda sarà moderata da Giuseppe Calabrese il giornalista, presentatore e conduttore televisivo di Linea Verde ...Anche la larderia dei fratelli Sanguinetti protagonista della puntata di Linea Verde che andrà in onda la prossima domenica alle 12,20 su Rai 1. Il programma condotto da Peppone, Livio Beshir e ...