Lidl Italia mette al centro le persone e riceve riconoscimento di ' Top employer 2024'

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. (Adnkronos/Lab) - Per, catena di supermercati con oltre 730 punti vendita su tutto il territorio nazionale, la creazione di un ambiente di lavoro positivo orientato al benessere degli oltre 21.000 collaboratori e l'adozione di solide politiche di welfare rappresentano un fattore distintivo. A dirlo è il Tops Institute, che certifica ogni anno i migliori datori di lavoro nel mondo.si è, infatti, aggiudicata il titolo di 'Top' per l'8a volta consecutiva a conferma del costante investimento a favore delle. L'ambitola certifica come uno dei migliori datori di lavoro della Penisola. Inoltre, nel, il gruppo ...

continua gli investimenti nella logistica sostenibile : " La decarbonizzazione dei trasporti è un percorso lungo e complesso che richiede un cambio di mentalità , affinché la ...Nel dettaglio, spiegain un comunicato stampa, l' Assistant Store Manager ricoprirà un ruolo fondamentale di supporto a tutte le attività manageriali dello Store Manager, come ad esempio ...L'azienda si aggiudicata il titolo di 'Top Employer Italia' per l’8a volta consecutiva a conferma del costante investimento a favore delle persone ...A.S. Watson – AB – Acque Bresciane – Alfa – Allianz – Alstom Italia – Amaris Consulting – Amazon Italia ... Group – Lefay Resort & Residence – Leroy Merlin – Lidl Italia – Links Management and ...