Liberiamo Firenze Montanari punta il dito contro nemici inesistenti

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il rettore dell'Università per stranieri di Siena non sembra avere le idee chiarissime: parla della liberazione dai "fascisti" di oggi (che però non hanno mai amministrato il capoluogo toscano) e smentisce una sua candidatura

Né 'da femmina' né 'da maschio'. E rosa e blu non devono indicare il pubblico di riferimento ma semplicemente i ...Né 'da femmina' né 'da maschio'. E rosa e blu non devono indicare il pubblico di riferimento ma semplicemente i ...Il rettore dell'Università per stranieri di Siena non sembra avere le idee chiarissime: parla della liberazione dai "fascisti" di oggi (che però non hanno mai amministrato il capoluogo toscano) e smen ...