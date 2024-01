“L' ho visto in doccia e” Mammuccari scatenato sul figlio di Rocco Siffredi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Teo Mammucari senza freni. Inarrestabile. Unico. A Roma ieri la prima data del suo show, dove ha parlato di tutto nel corso di esilaranti sketch. Fresco di partecipazione a Ballando con le stelle, il comico è tornato sul palco in grande spolvero. In prima fila c'erano Ilary Blasi, Milly Carlucci, Anna Falchi, Rosanna Lambertucci e Lorenzo Tano (di) con la sua nuova fidanzata, Lucrezia Lando, che ha conosciuto nel corso del programma di Milly Carlucci. “Lorenzo alzati, ti pesa il p**ello? Lo so è grande, l'hosotto la. Ha ‘na frusta. Il dna esiste”, dice Teo. Che non perde di vista mai le battute. Taglienti. Simpatiche. Personali. Poi "pizzica" la Lambertucci: “Si è sposata sei mesi fa, ma come ti va, prendi la co*a? Dopo i 60 anni il se**o è più eccitante, ...