L’Estetista Cinica e la storia di Giovanna Pedretti | «Non solo Selvaggia Lucarelli | è l’informazione il problema»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La bresciana Cristina Fogazzi in arte Estetistaha un milione di follower su Instagram e un’azienda che fattura 70 milioni di euro l’anno. È amica di Chiara Ferragni e non le va di parlare male di lei. Ma dice anche che ormai i social sono diventati una sorta di Hunger Games. Dove l’alternativa è tra vincere e morire. Riguardo la moglie di Fedez, dice, «a lei è caduta addosso una tempesta senza precedenti: rispetto alladel pandoro, le battute sessiste di Giambruno con la collega sono state valutate un milionesimo. Cosa sarebbe accaduto se certe cose le avesse dette Fedez? Sarebbe venuto giù il mondo. Come minimo ci sarebbe stata una crociata sotto casa di Chiara, le avrebbero gridato di divorziare e portargli via i bambini», dice in un’intervista a Repubblica. Gli haters Anche Cristina ha i suoi haters. Ma con loro usa una tattica ...