L’epopea del fiume Castro continua | gli imbecilli non mollano

Leggi su lortica

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Dopo le sollecitazioni riguardo il monopattino abbandonato dentro il, le “simpatiche” avventure deglinon finisce qui. Rimosso dalle autorità preposte, finalmente, subito qualcuno pensava che bisognava urgentemente tornare a fare danni, e ha ben pensato, nel tratto che va dal Palazzetto al Teatro Tenda, di abbandonare un carrello della spesa a fare il bagno nelle fresche e dolci acque. La marea di dementi non demorde, se non sporca e danneggia non è contenta, tanto resta impunita e buonanotte al secchio. Un risvolto simpatico però in quella zona c’é. Una capannina per i gatti, un ricovero per freddo e pioggia, che qualche gattara ha amorevolmente costruito, che risulta utile e benevola. Un atto buono e mille spregevoli, chissà quantiavrannoto a inquinare in giro, anche se la ...