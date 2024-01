Lecce | Pierotti per rimettere le ali all’attacco | De Wit più vicino con Pierret prenotato per giugno Sirene per Strefezza

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il girone di ritorno delè iniziato con la sconfitta in casa della Lazio per 1-0 con una prestazione che poteva portare soddisfazioni...

Il Lecce pesca sul mercato argentino. In arrivo per 1,2 milioni di euro dal Colon c'è l'attaccante Santiago Pierotti (classe... (calciomercato)

Primo innesto per i giallorossi dal mercato di gennaio: l'esterno subito arruolabile per la partita contro la Juventus (itasportpress)

- La presentazione alla stampa di Santiago, esterno offensivo argentino (con passaporto italiano) acquistato dala titolo definitivo, è stata seguita da un approfondimento di ...- Santiagoha sostenuto questa mattina il secondo allenamento insieme ai nuovi compagni, agli ordini di mister D'Aversa (che ha ritrovato anche Sansone, finalmente rientrato in gruppo). ...LECCE – È una settimana importante per il Lecce alle prese con la preparazione del match di domenica del Via del Mare con la Juventus, una partita che arriva dopo l’immeritata sconfitta subita a Roma ...Tra lui e il tifo leccese sarà probabilmente facile lo sbocciare dell’idillio. Come fu per Beto Barbas e Pedro Pablo Pasculli. Argentino come loro, il ventiduenne Santiago ...