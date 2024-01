Le previsioni meteo per il 19 gennaio 2024

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma Tempo stabile nel corso della giornata ma con nuvolosità in transito e sempre più compatta. Peggiora in serate e nottata con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature comprese tra +12°C e +16°C. Lazio Nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto. Peggioramento in arrivo tra la sera e la notte con piogge e acquazzoni diffusi, neve in calo sui rilievi fin verso i 500-700 metri. NAZIONALE AL NORD Al mattino molta nuvolosità in transito con fenomeni sparsi al Nord-Est e neve fin verso i 200-300 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione su gran parte del Nord con neve localmente fino anche a quote di pianura, più asciutto al Nord-Ovest. Migliora dalla serata con residui fenomeni in Emilia-Romagna. AL CENTRO Nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori ma con tempo asciutto. ...