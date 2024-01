Le Pmi restano il cuore dell' economia europea ma la Ue se ne dimentica

Leggi su panorama

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nel suo ultimo discorso sullo Stato’Unione primae elezioni europee previste per questo giugno, il Presidentea Commissione Ursula von der Leyen aveva elencato le principali tre sfide in corso per l’: la crisi demografica e di competenze, l’alta inflazione e il livello di burocrazia, ritenuto, anche da lei, non più sostenibile per le piccole e medie imprese. Dopo anni in cui, secondo molti, le politiche europee avevano messo in secondo piano il temaa competitivitàa nostra industria e i rischi di deindustrializzazione - e le norme sembravano scritte da e per le grandi multinazionali - la piccola e media impresa veniva finalmente messa, almeno nelle intenzioni, al centro’agenda. Vi erano anche una serie di ...