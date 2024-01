Le parole di Impignatiello in udienza | “Chiedo scusa per la disumanità”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Iniziata oggi la primaÈ cominciata oggi, 28 gennaio 2024, la prima, a Milano in Corte d’Assise a carico di Alessandro Impagnatiello. L’uomo è accusato di omicidio volontario aggravato, premeditato per aver ucciso con 37 coltellate la fidanzata Giulia Tramontano, di 29 anni, incinta al settimo mese, nella loro abitazione a Senago. I fatti di cui deve rispondere l’ex barman 30enne risalgono al 27 maggio scorso. Leggi anche: Femminicidio Giulia Tramontano, al via il processo. Cosa rischia Impagnatiello In aula, come riporta Ansa, ha spigato: “Sto chiedendo unicamente a tante personema non sarà mai abbastanza. Sono stato preso da qualcosa che risulterà sempre inspiegabile e da– ha aggiunto – Ero sconvolto e perso. Quel giorno ho distrutto il bambino che ero pronto ad accogliere. Quel ...