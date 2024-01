“Le mafie? Per capirle non bastano le sentenze” E gli accademici si mettono in rete

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Quando Giovanni Falcone depositò l’ordinanza di rinvio a giudizio per il maxiprocesso contro Cosa nostra, il Giornale di Sicilia lo accusò di fare “sociologia”. Più di trent’anni dopo, sociologi e altri scienziati sociali siinsieme, per la prima volta, proprio per dire la loro sulle. Venerdì 19 gennaio debutta, con un convegno a Milano, “Sisma“, la neonata Società italiana di studi sue Antimafia, presieduta da Nando dalla Chiesa. Sociologo appunto, e da decenni punto di riferimento dell’attivismo contro la criminalità organizzata, anche con i suoi articoli su Il Fatto Quotidiano. Sisma raccoglie inoltre politologi, storici, giuristi, e fra i membri figurano i massimi espertidel fenomeno, come Enzo Ciconte, Alessandra Dino, Giovanni Fiandaca, Salvatore Lupo, Isaia Sales, Ernesto Savona, ...