L' e-commerce moda in crisi Vinted assorbe Rebelle

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Quando finiamo di scambiarci opinioni con Cécile Wickmann, che dieci anni fa fondò uno dei primi marketplace didi seconda mano di lusso,, sono le undici di sera. A poco piu' di un anno dalla cessione a, la piattaforma verrà chiusa e assorbita dal nuovo proprietario, leader europeo nelle vendite di abbigliamento online alle spalle di Zalando e Shein e unico player dell’usato, che invece lusso proprio non è, e governa invece lo scambio di capi di uno stuolo di ragazzine europee che mirano a dismettere abiti fast fashion dopo averli usati per la festina del sabato sera precedente, purtroppo rafforzando l'idea che capi come questi, privi di valore e inquinanti, abbiano un secndo mercato. La notizia verrà lanciata fra poche ore, rientra nel processo di razionalizzazione dell'e-di ...

Amazon ( Android / iOS/iPadOS ) - una delle piattaforme e -più utilizzate al mondo, Amazon offre anche una sezionetramite la quale poter visualizzare tantissime inserzioni inerenti la ...Parliamo di borse , oggetti da sempre ai primi posti della to do list di ogni appassionato di. ... ne abbiamo selezionati 7 già disponibili nei negozi e sui siti di e -, e ve li vogliamo ...La notizia verrà lanciata fra poche ore, rientra nel processo di razionalizzazione dell'e-commerce di moda, un po' in crisi dopo i fasti pandemici, di cui parlavano il ceo di Mytheresa Michael Kliger ...Sneakers, felpe, cappotti, maglioni, accessori, intimo e chi più ne ha più ne metta: l’e-commerce di Asos, punto di riferimento nel mondo per la moda online, propone innumerevoli capi in saldo che spa ...