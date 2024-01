Le ambizioni di Elisa Balsamo | “Fiandre e Gand nel mirino Strada e pista alle Olimpiadi? Ci penso”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tra l’infortunio della scorsa stagione in Inghilterra (durante la prima tappa della RideLondon Classique, il 26 maggio scorso) e la caduta ai Giochi Olimpici di Tokyo, quella di quest’anno per, piemontese, classe 1998 e campionessa del mondo nel 2021, è quella dei tabù da sfatare. Una base solida da riacquisire in termini di condizione, Classiche di Primavera e l’Olimpiade di Parigi, questi alcuni degli obiettivi principali della portacolori della Lidl Trek (con cui ha un contratto fino al 2026 ndr) e grande sostenitrice della multidisciplina. L’abbiamo raggiunta telefonicamente in ritiro in Spagna a Denia, dove si trova con la sua squadra fino al 21 gennaio: “Il primo obiettivo di quest’anno saranno le Classiche, poi è anche l’anno olimpico e i Giochi sono sempre un grande sogno oltre che un obiettivo. Sono tornata recentemente dagli ...

Nel novembre del 2023, l'incontro con Sabatino Salvati segna un momento cruciale per, e la ... ma anche di recuperare l'energia necessaria per riaffermare il controllo dei suoi sogni e. ...... un Trilussa ante litteram, fustigatore senzada moralista , maestro del calembour più ... CRITICANO GLI INFLUENCER (di Matteo Fais) SE SEGUITEESPOSITO, È SOLO COLPA VOSTRATra l'infortunio della scorsa stagione in Inghilterra (durante la prima tappa della RideLondon Classique, il 26 maggio scorso) e la caduta ai Giochi Olimpici di Tokyo, quella di quest'anno per Elisa B ...Sam Welsford continua a dominare davanti al pubblico di casa al Tour Down Under, ma da apprezzare oggi c'è anche Elia Viviani in casa Italia: miglior piazzamento azzurro fino ad ora al Tour Down Under ...